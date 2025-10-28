Ausblick: Udemy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Udemy wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,094 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Udemy noch -0,170 USD je Aktie verloren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 195,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Udemy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 193,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,462 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 791,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 786,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

