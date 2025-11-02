Ausblick: UFP Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UFP Technologies lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UFP Technologies noch 2,11 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,03 Prozent auf 149,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 145,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,58 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 603,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 504,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at