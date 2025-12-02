Ausblick: UiPath vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

UiPath lässt sich am 03.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UiPath die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,147 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UiPath -0,020 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,72 Prozent auf 392,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 354,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,663 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at