|
02.12.2025 07:01:06
Ausblick: UiPath vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
UiPath lässt sich am 03.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UiPath die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,147 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UiPath -0,020 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,72 Prozent auf 392,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 354,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,663 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.