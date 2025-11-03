UL Solution a Aktie
WKN DE: A3EX9W / ISIN: US9037311076
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: UL Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
UL Solutions A wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,472 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll UL Solutions A nach den Prognosen von 9 Analysten 770,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 731,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,03 Milliarden USD im Vergleich zu 2,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: UL Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: UL Solutions A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: UL Solutions A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu UL Solutions Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|UL Solutions Inc Registered Shs -A-
|66,00
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.