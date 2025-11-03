Ausblick: UL Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UL Solutions A wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,472 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll UL Solutions A nach den Prognosen von 9 Analysten 770,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 731,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3,03 Milliarden USD im Vergleich zu 2,87 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at