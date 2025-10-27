Ausblick: UMB Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UMB Financial äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,50 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem UMB Financial 2,23 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll UMB Financial nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 661,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 715,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,45 USD je Aktie, gegenüber 8,99 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,57 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at