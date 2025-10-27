NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in UMB Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UMB Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 104,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die UMB Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,961 Anteile im Depot. Die gehaltenen UMB Financial-Papiere wären am 24.10.2025 109,13 USD wert, da der Schlussstand 113,57 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 9,13 Prozent gleich.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at