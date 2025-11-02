Ausblick: UMH Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

UMH Properties lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,054 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,14 Prozent auf 68,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties noch 60,7 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD aus. Im Vorjahr waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 265,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 240,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at