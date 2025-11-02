UMH Properties Aktie
WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: UMH Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UMH Properties lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,054 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,14 Prozent auf 68,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties noch 60,7 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD aus. Im Vorjahr waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 265,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 240,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UMH Properties IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: UMH Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: UMH Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: UMH Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: UMH Properties gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu UMH Properties IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|UMH Properties IncShs
|12,60
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.