Ausblick: UNICHARM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
UNICHARM veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,54 JPY gegenüber 11,32 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 241,97 Milliarden JPY – ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNICHARM 234,32 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 47,87 JPY, gegenüber 46,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 979,07 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 988,98 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
