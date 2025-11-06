UNICHARM Aktie

UNICHARM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863807 / ISIN: JP3951600000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 07:01:06

Ausblick: UNICHARM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UNICHARM veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,54 JPY gegenüber 11,32 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 241,97 Milliarden JPY – ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNICHARM 234,32 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 47,87 JPY, gegenüber 46,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 979,07 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 988,98 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UNICHARM CORPmehr Nachrichten

Analysen zu UNICHARM CORPmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UNICHARM CORP 5,50 0,00% UNICHARM CORP

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen