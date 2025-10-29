Ausblick: Union Bank Of India Dematerialised mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Union Bank Of India Dematerialised veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,07 INR je Aktie gegenüber 6,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 59,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 328,12 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 134,18 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,11 INR, während im vorherigen Jahr noch 23,62 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 573,89 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.299,77 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at