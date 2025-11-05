Ausblick: UNIPRES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UNIPRES lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -50,690 JPY. Im Vorjahresquartal waren -15,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll UNIPRES nach der Prognose von 1 Analyst 66,00 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 84,64 JPY, gegenüber -472,630 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 296,53 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 330,05 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at