United Fire Group Aktie

WKN DE: A1JTQU / ISIN: US9103401082

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: United Fire Group legt Quartalsergebnis vor

United Fire Group wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,812 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 332,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,39 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

