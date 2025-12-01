United Natural Foods Aktie
WKN: 903615 / ISIN: US9111631035
|
01.12.2025 07:01:06
Ausblick: United Natural Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
United Natural Foods stellt am 02.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass United Natural Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,399 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,350 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,47 Prozent auf 7,91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,02 Milliarden USD, gegenüber 31,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
