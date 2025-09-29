United Natural Foods Aktie
WKN: 903615 / ISIN: US9111631035
|
29.09.2025 07:01:06
Ausblick: United Natural Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
United Natural Foods wird am 30.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte United Natural Foods noch -0,630 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Natural Foods in dem im Juli abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,640 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 31,73 Milliarden USD, gegenüber 30,98 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
