Unitil Aktie

Unitil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663242 / ISIN: US9132591077

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Unitil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unitil wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unitil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 100,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 92,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 520,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 494,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unitil Corpmehr Nachrichten

Analysen zu Unitil Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unitil Corp 48,75 -0,25% Unitil Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen