Ausblick: Unitil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Unitil wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Unitil noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 100,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 92,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 520,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 494,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at