Universal Electronics Aktie
WKN: 885793 / ISIN: US9134831034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Universal Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Universal Electronics wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Electronics noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,58 Prozent auf 95,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 377,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 394,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
