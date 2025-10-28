Ausblick: Universal Forest Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Universal Forest Products wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,41 USD aus. Im letzten Jahr hatte Universal Forest Products einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Universal Forest Products in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 6,49 Milliarden USD, gegenüber 6,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at