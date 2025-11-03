Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Upstart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Upstart wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upstart im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,421 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 72,46 Prozent auf 279,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie, gegenüber -1,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 636,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Upstart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Upstart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.25
|Swiss footwear upstart On bets big on China (Financial Times)
|
15.05.25
|FTI Consulting loses European rainmakers to upstart rival (Financial Times)
|
05.05.25
|Ausblick: Upstart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|41,58
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.