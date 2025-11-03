Upstart Holdings Aktie

Upstart Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Upstart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Upstart wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upstart im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,421 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 72,46 Prozent auf 279,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie, gegenüber -1,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 636,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

