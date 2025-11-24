Ausblick: Urban Outfitters öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Urban Outfitters veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Urban Outfitters ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Urban Outfitters 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,49 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Urban Outfitters 1,36 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 6,10 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

