Ausblick: Urgently informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Urgently lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,395 USD. Das entspräche einem Gewinn von 74,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -9,480 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Urgently für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 32,3 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -13,530 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -39,360 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 127,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 142,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

