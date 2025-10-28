Ausblick: V-Guard Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

V-Guard Industries präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 INR erwirtschaftet worden.

V-Guard Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,68 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,14 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,17 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 61,20 Milliarden INR, gegenüber 55,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at