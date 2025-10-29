Ausblick: Vale zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vale wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,505 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,570 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,35 Milliarden USD gegenüber 9,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,59 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at