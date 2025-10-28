Ausblick: Vanda Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vanda Pharmaceuticals wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vanda Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,433 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 58,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,770 USD, gegenüber -0,330 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 224,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 198,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at