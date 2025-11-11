Ausblick: Varroc Engineering stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Varroc Engineering lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,75 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Varroc Engineering 3,64 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 22,16 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,81 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,14 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,01 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,68 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 80,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at