Ausblick: Varun Beverages präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Varun Beverages öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Varun Beverages im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,91 INR je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,05 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 49,65 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,04 INR im Vergleich zu 7,95 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 221,67 Milliarden INR, gegenüber 195,25 Milliarden INR im vorigen Jahr.

