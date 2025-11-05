Ausblick: Vasta Platform stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vasta Platform stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,247 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 290,9 Millionen BRL betragen, verglichen mit 39,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,79 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,83 Milliarden BRL, gegenüber 310,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at