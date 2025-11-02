Ausblick: Vectrus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vectrus stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 157,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,81 Prozent auf 1,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at