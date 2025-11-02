Vectrus Aktie

Vectrus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vectrus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vectrus stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 157,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,81 Prozent auf 1,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,08 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vectrus Inc When Issuedmehr Nachrichten