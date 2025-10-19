Erste Schätzungen: Vectrus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vectrus wird voraussichtlich am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,92 USD im Vergleich zu 1,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,46 Milliarden USD, gegenüber 4,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at