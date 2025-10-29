Ausblick: Vedant Fashions legt Quartalsergebnis vor

Vedant Fashions präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,87 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,75 INR erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,68 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vedant Fashions für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,63 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,19 INR, gegenüber 15,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,85 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at