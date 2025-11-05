Veidekke ASA Aktie
WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Veidekke ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Veidekke ASA wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 NOK gegenüber 3,40 NOK im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,36 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 7,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,85 NOK, während im vorherigen Jahr noch 9,30 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,84 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,40 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
