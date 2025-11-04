VerticalScope Holdings Aktie
WKN DE: A3CSUC / ISIN: CA92537Y1043
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: VerticalScope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VerticalScope wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 24,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,192 USD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 61,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 94,6 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VerticalScope Holdings Inc Registered Shs Subordinate Voting Unitary When Issuedmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: VerticalScope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: VerticalScope zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: VerticalScope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)