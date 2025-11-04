Ausblick: VerticalScope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VerticalScope wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,042 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 24,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,192 USD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 61,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 94,6 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at