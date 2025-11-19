Ausblick: Vext Science informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vext Science wird am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vext Science noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 12,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 54,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 49,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at