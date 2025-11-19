Vext Science Aktie
WKN DE: A2PVB0 / ISIN: CA9255401064
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vext Science informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Vext Science wird am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vext Science noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 12,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 54,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 49,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vext Science Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: Vext Science informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Vext Science legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: Vext Science öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)