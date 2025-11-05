Viatris Aktie
WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Viatris gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Viatris wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,621 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,55 Prozent auf 3,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Viatris noch 3,76 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,530 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,94 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
