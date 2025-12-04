Ausblick: Victorias Secret legt Quartalsergebnis vor

Victorias Secret wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,588 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,710 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD – ein Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Victorias Secret 1,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,39 Milliarden USD, gegenüber 6,23 Milliarden USD im Vorjahr.

