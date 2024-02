Ausblick: Victory Capital A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Victory Capital A präsentiert in der am 08.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,13 USD aus. Im letzten Jahr hatte Victory Capital A einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,34 Prozent auf 204,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,50 USD je Aktie, gegenüber 4,58 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 819,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 854,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at