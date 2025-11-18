Ausblick: Viking verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Viking lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Viking 0,870 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,99 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Viking einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at