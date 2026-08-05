Vikram Solar Aktie
WKN DE: A41GYJ / ISIN: INE078V01014
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vikram Solar legt Quartalsergebnis vor
Vikram Solar lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,70 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,34 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vikram Solar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,74 Milliarden INR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,25 INR aus. Im Vorjahr waren 13,68 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 92,89 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 48,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vikram Solar Limited Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Vikram Solar legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Vikram Solar Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vikram Solar Limited Registered Shs
|163,95
|-5,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.