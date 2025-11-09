Village Farms Aktie
WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Village Farms stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Village Farms wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Village Farms im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Village Farms in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 58,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 83,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,096 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 231,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 336,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Village Farmsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Village Farms stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Village Farms legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Village Farms stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Village Farmsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Village Farms
|2,55
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.