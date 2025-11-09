Ausblick: Village Farms stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Village Farms wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Village Farms im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Village Farms in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 58,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 83,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,096 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 231,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 336,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at