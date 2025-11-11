Vireo Growth Aktie
Ausblick: Vireo Growth präsentiert Quartalsergebnisse
Vireo Growth lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vireo Growth die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vireo Growth im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 94,0 Millionen USD für Vireo Growth, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 34,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 270,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,2 Millionen CAD generiert wurden.
