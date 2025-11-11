Vireo Growth Aktie

WKN DE: A40GZV / ISIN: CA92767B1058

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vireo Growth präsentiert Quartalsergebnisse

Vireo Growth lässt sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vireo Growth die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vireo Growth im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 94,0 Millionen USD für Vireo Growth, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 34,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 270,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Vireo Growth Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Vireo Growth Inc Registered Shsmehr Analysen

