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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: VirTra präsentiert Quartalsergebnisse

VirTra präsentiert am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,031 USD. Dies würde einen Gewinn von 79,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem VirTra -0,150 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll VirTra nach den Prognosen von 2 Analysten 5,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,098 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 26,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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