ISIN: INE270I01022

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vishnu Chemicals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vishnu Chemicals lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vishnu Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 34,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vishnu Chemicals 3,49 INR je Aktie vermeldete.

Vishnu Chemicals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,56 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 23,00 INR, während im vorherigen Jahr noch 19,23 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,82 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,43 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

