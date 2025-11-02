Vitesse Energy Aktie

WKN DE: A3D2XE / ISIN: US92852X1037

<
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vitesse Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vitesse Energy wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,182 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vitesse Energy noch 0,530 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,20 Prozent auf 69,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 288,9 Millionen USD, gegenüber 242,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

