Vivid Seat a Aktie
WKN DE: A41EQG / ISIN: US92854T2096
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vivid Seats A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vivid Seats A lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vivid Seats A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vivid Seats A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 131,4 Millionen USD im Vergleich zu 186,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -29,244 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 588,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 775,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
