Vivid Seat a Aktie

Vivid Seat a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41EQG / ISIN: US92854T2096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Vivid Seats A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vivid Seats A lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vivid Seats A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vivid Seats A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 131,4 Millionen USD im Vergleich zu 186,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -29,244 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 588,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 775,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vivid Seats Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Vivid Seats Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vivid Seats Inc Registered Shs -A- 12,73 4,34% Vivid Seats Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen