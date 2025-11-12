Ausblick: VolitionRX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VolitionRX öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,044 USD. Das entspräche einem Gewinn von 37,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 257,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte VolitionRX einen Umsatz von 0,5 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 5,1 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at