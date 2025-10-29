Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Volkswagen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Volkswagen 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 91,89 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Volkswagen 86,21 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu 2,32 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 376,82 Milliarden USD, gegenüber 351,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at