Ausblick: Volkswagen (VW) St stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Volkswagen (VW) St wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,945 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,48 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Volkswagen (VW) St für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,39 Milliarden EUR aus.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,45 EUR je Aktie, gegenüber 21,36 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 323,03 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 324,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at