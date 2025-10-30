Ausblick: Vontier stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vontier wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,769 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vontier 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Vontier soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 747,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 750,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,04 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at