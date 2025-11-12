Ausblick: Vuzix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vuzix wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,100 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 15,11 Prozent auf 1,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,080 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at