Waaree Energies Aktie

Waaree Energies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40TL1 / ISIN: INE377N01017

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Waaree Energies legt Quartalsergebnis vor

Waaree Energies lässt sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Waaree Energies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 30,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 42,63 Prozent auf 50,98 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 128,04 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 68,24 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,39 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 144,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

