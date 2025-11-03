Ausblick: WABCO India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WABCO India äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 52,60 INR gegenüber 57,53 INR im Vorjahresquartal.

WABCO India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,61 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 256,63 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 242,90 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 41,30 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 38,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at