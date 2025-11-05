Ausblick: Warby Parker stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Warby Parker präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 224,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,5 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,339 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 886,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 771,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

